Morte di Satnam l’amico | Lovato diceva ‘è morto non so dove buttarlo’

Nuove testimonianze stanno emergendo intorno alla vicenda di Satnam Singh, il bracciante agricolo vittima di un incidente nei campi di Latina ed morto dissanguato per l'amputazione di un braccio a causa di un macchinario agricolo. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano la Repubblica un amico della vittima confermerebbe la responsabilità di Antonello: "Era ancora vivo, ma il padrone l'ha lasciato lì, non so perché, doveva buttarlo". Al momento dell'incidente, Satnam è "in preda al panico. Satnam urlava fortissimo e gridava di aiutarlo. Carica la vittima in un furgone e va via", racconta il testimone. Quest'ultimo si era detto convinto che avrebbero portato Satnam in ospedale, ma ciò non avvenne: "Ho aperto le porte del furgone sperando che lo portasse in ospedale".