Marisol di Amici ricoverata in ospedale | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 8 luglio 2024) Personaggi tv.di “in– Attimi di ansia, paura e apprensione, tra i fan. L’ex allieva diCastellanos, è finita sotto i ferri per un’operazione assai delicata. Lo ha raccontato lei stessa sul suo profilo Instagram, postando anche delle foto. ( dopo le foto) Leggi anche: “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici rompe il silenzio su Lorenzo Biagiarelli (VIDEO) Leggi anche: “L’Acchiappatalenti”, Clarissa finisce in lacrime: l’intervento di Milly Carlucci (VIDEO)di “inProtagonista indiscussa dell’ultima edizione di, nonché vincitrice della categoria ballo,Castellanos una volta uscita dal talent show di Maria De Filippi, ha continuato a tenere aggiornati i fan non solo a proposito dei suoi progetti futuri, ma anche sulla sua vita privata.