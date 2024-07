La giustizia a rilento Deragliamento e protesi Destinazione prescrizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Anche gli avvocati penalisti brianzoli aderiscono allo sciopero da mercoledì a venerdì indetto dall’Unione delle Camere Penali per puntare un faro sull’emergenza dei suicidi in carcere. E si prevede una raffica di rinvii delle udienze, compresi alcuni processi già avviati verso il colpo di spugna della. "Il tema dei suicidi in carcere è caldo e ci coinvolge tutti", la linea del direttivo della Camera penale di Monza. Il risvolto della medaglia è il rinvio delle udienze. Rinvii che, essendo già in prossimità della pausa estiva giudiziaria, rischiano di andare quantomeno a settembre, ma anche fino a sei mesi. Il primo processo che rischia uno scivolone è quello fissato per giovedì sul treno fatto deragliare alla stazione ferroviaria di Carnate.