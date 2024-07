Kim in prestito all’Inter per un anno se parte De Vrij Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Inter continua a puntare forte sull’ex stella del Napoli dello scudetto Kim Min-jae. I nerazzurri sono forti di aver già incassato il sì del calciatore che in Germania non ha trovato il posto che sperava e invece potrebbe essere una pedina fondamentale nell’Inter di Inzaghi. Il tutto però è condizionato allanza di Deper l’Arabia “al Bayern è arrivato da stella – i tedeschi unfa hpagato i 50 milioni di clausola per strapparlo al Napoli – ma si è ritrovato presto chiuso dalla concorrenza e dalle scelte di Tuchel. Il Bayern nel frattempo ha cambiato allenatore scegliendo Kompany, ma per il gigante coreano nella sostanza cambia poco: a Monaco i difensori centrali abbondano e il mercato aggiunge nuove pedine come Ito, appena ingaggiato dallo Stoccarda, e Tah, pilastro del Leverkusen campione di Germania in procinto di trasferirsi in Baviera.