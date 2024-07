Golf Davis Thompson fa suo il John Deere Classic Piazza d’onore per due stelle del futuro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024)non trema e con una domenica indimenticabile vince il2024. Questa settimana sul PGA Tour è stata un antipasto di, con il ‘veterano’ classe 1999 che ha respinto gli attacchi di duenate nel nuovo millennio. Per l’americano è il primo titolo in carriera sul circuito americano, e arriva grazie ad un punteggio totale di -28 (256 colpi) in un ultimo giro in cui la prima posizione non è mai stata in discussione e avvicinata da qualche altro contendente.partiva per le sue ultime diciotto buche con un vantaggio di due colpi. Lo statunitense sul tee della sette, dopo cinque birdie nelle prime sei buche, aveva ampliato il margine addirittura a sei lunghezze. Il torneo era già in cassaforte, bastava non gettare tutto all’aria.