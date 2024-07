GABRIELE è in radio dal 12 luglio con il singolo d’esordio APNEA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 8 luglio 2024) Da venerdì 122024 sarà in rotazionefonica “”, il primodigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 5. Fuori il 122024 “” diDa venerdì 122024 sarà in rotazionefonica “”, il primodigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 5. “”, brano finalista al Fatti Sentire Festival 2024 che verrà trasmesso su Rai 2 giovedì 11, racconta come a volte nella vita si debba trattenere il respiro per non cadere. Cosa rappresenta “”? La canzone esprime tutta la rabbia dell’artista e la necessità di allontanarsi da tutto perché l’aria intorno a lui non gli faceva bene. Si sentiva soffocato dalle circostanze e dalle persone intorno a lui.