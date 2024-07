Francia | Il Nuovo Fronte Popolare vince le elezioni 2024

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024): la destra di Marie Le Pen non raggiunge la vittoria per i pochi numeri ricevuti, lascia il posto al, Parigi – Rande sorpresa e un sospiro di sollievo: la destra radicale di Marine Le Pen non avrà i numeri per governare la. “Emmanuel Macron politicamente ha vinto la scommessa”, ha sintetizzato un diplomatico a pochi minuti dalla pubblicazione degli exit poll. Bruxelles incassa con favore il risultato, anche se si prepara ad affrontare unscenario complesso e indecifrabile. “Ilmal di testa? Si chiama Jean-Luc Mélenchon“, ha azzardato una fonte di un Paese dell’Europa centrale. La, infatti, entra in un periodo di instabilità politica che rischia di avere ripercussioni nefaste sul progetto europeo.