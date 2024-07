F1 2024 | la nostra recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con ogni nuova edizione del gioco, i giocatori desiderano solo vedere miglioramenti rispetto al titolo precedente. Vogliono avere una ragione per abbandonare il vecchio gioco e apprezzare tutte le migliorie offerte dal successore. I giocatori – in pratica – si aspettano che gli sviluppatori ascoltino le critiche, così come era accaduto con F1 23. Sarà successo anche con F1 24? Scopriamolo insieme. Essere uno dei 20 Essere uno dei 20, è con questa frase ad effetto che Codemaster e EA Sports hanno presentato F1 24. Un modo semplice e di impatto per introdurre una delle novità di questa nuova iterazione del gioco: scendere in pista nei panni di uno dei piloti ufficiali della F1 e affrontare una nuova modalità carriera completa e multi-stagionale chiamata Carriera del pilota.