Effetto Thiago Motta-Juve | Bonucci e Di Maria sono i primi a commentare sui social l’arrivo del nuovo allenatore Frecciata ad Allegri?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Prima l’annuncio, poialla Continassa. Così è cominciata l’eraallantus. Nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio, ilbianconero svolgerà le visite mediche di rito insieme al suo staff a Torino, con due giorni d’anticipo rispetto al primo giorno di ritiro per la nuova stagione. Atterrato a Malpensa nella serata di domenica 7 luglio,ha raggiunto il centro sportivo: il profilo ufficiale del club ha documentato il tutto con immagini e video. Post che hanno raggiunto numeri di visualizzazioni e commenti molto alti in pochissimo tempo: tra le diverse reazioni spuntano quelle degli ex Leonardoe Angel Di. E non è un caso se proprio lorostati tra iad essere entusiasti delvolto in casa bianconera: non è un mistero che i due non avessero un rapporto ottimale con il predecessore