Come cambia il tabellone di Musetti a Wimbledon con l’eliminazione di Zverev | cambia tutto senza il n 4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) La parte bassa deldi singolare maschile diperde la testa di serie numero 4: è uscito negli ottavi di finale il tedesco Alexander, rimontato e sconfitto al quinto set dallo statunitense Taylor Fritz, numero 13 del seeding. Sarà il nordamericano, dunque, il prossimo avversario di Lorenzo, numero 25 dele testa di serie più alta tra i tennisti ancora in corsa per il successo finale: tutti gli altri contendenti, infatti, precedono l’azzurro nel ranking ATP. In caso di ulteriore successo contro lo statunitense, inoltre, l’azzurro giocherà la semifinale della parte bassa del: è già certo di un posto ai quarti l’australiano Alex de Minaur, il quale sfiderà il vincente della sfida tra il danese Holger Rune ed il serbo Novak Djokovic.