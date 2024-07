Castellabate gare di fondo attraggono quasi 500 atleti da tutta Italia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024). Presentata anche la waterbike “Cuntibrash” per i diversamente abili Non ha deluso le aspettative neppure il secondo weekend consecutivo di nuoto dicon la partecipazione di500, provenienti da diverse regioni d’, alleFIN. Nuotatori e nuotatrici si sono sfidati, a suon di bracciate, all’interno dell’area marina protetta di Santa Maria di, nel Mezzodi 3km, nel MezzoSprint di 1852 e nella Traversata di 5km che ha chiuso nella giornata odierna il programma delle. L’evento è stato organizzato dal Circolo Nautico Punta Tresino in collaborazione con l’ASD Peppe Lamberti Nuoto Club di Salerno, con il supporto cronometrico dell’associazione Camelot Sport e con il sostegno di Carlo Ferraioli.