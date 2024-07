Calcio serie C La Pianese lavora allo sbarco in Lega Pro Dopo Nicoli entra in squadra anche Falleni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mattoncinomattoncino lasta costruendo la rosa chiamata, nel campionato che sta per aprire i battenti, a tenersi stretta laPro. Negli ultimi giorni il club bianconero ha ufficializzato alcuni dei protagonisti che, guidati da confermatissimo mister Prosperi, lotteranno in campo per tagliare il traguardo. Faranno parte dell’organico bianconero Simone, classe 1998, esterno di sinistra che può essere impiegato sia come terzino che quinto di centrocampo e Alessandro(foto), classe 2003, attaccante, oltre ai confermati (ufficialmente), Proietto e Polidori. Maaltri bianconeri dovrebbero proseguire il loro cammino sul monte Amiata, a partire dal veterano Simeoni (manca soltanto l’annuncio). Dovrebbero rimanereBoccadamo e Mastropietro e, il diesse Cangi ci stando, il capocannoniere Mignani: per loro pronto un biennale.