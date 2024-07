Battiti Live 2024 anticipazioni puntata dell’8 luglio | cantanti e dove vederlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con l’arrivo dell’estate il palinsesto televisivo è pronto a tenerci compagnia con moltissimi appuntamenti caratterizzati da divertimento e buona musica. Uno di questi è Cornetto, il festival musicale che sbarca in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 8. Ecco gli artisti che si esibiranno sul palco. “”, ledi lunedì 8Cornettoè un festival musicale che ormai da diversi anni ci tiene compagnia facendo da colonna sonora delle calde serate estive. Un evento attesissimo di grande musica dal vivo che in tanti seguono anche da casa grazie alle messe in onda programmate nel palinsesto Mediaset e che, nella sua edizione del, porta con sé parecchie novità. Per la prima volta in conduzione vedremo infatti Ilary Blasi accompagnata dal suo amico di vecchia data Alvin e dalla partecipazione di Rebecca Staffelli.