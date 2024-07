Aria irrespirabile a Ostia incendio di sterpaglie nei pressi del Cineland

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 luglio 2024)alle porte di, in fiammeneidella struttura dele la Pineta delle Acque Rosse Macchine incolonnate per l’neideldi– (Gaetano Di Staso) – ilcorrieredellacitta.comAttimi di paura questa mattina a. Poco prima dell’ora di pranzo, unsarebbe scaturito nei terreni adiacenti alla struttura dele alle spalle della Pineta delle Acque Rosse. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, in una situazione che si è dimostrata subito molto complessa per l’enorme presenza di fumo che ha toccato le linee urbane di Via del Ponte di Tor Boacciana, la Via del Mare e l’Ostiense. In fiamme leneidiA documentare la situazione Gaetano Di Staso, reporter lidense e Presidente di Ecoitaliasolidale nel X Municipio di Roma.