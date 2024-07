Alex Marangon lo sciamano e il compagno l’hanno seguito prima della scomparsa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) «era seduto vicino alla portacappella, sembrava tranquillo. Ad un certo punto ha iniziato a parlare da solo ed è uscito. A seguirlo loJhonni Daniel Benavides Alvarez e il suomedico». Il racconto degli ultimi minutidipuò fornire un dettaglio chiave per risolvere il giallo del suo omicidio. Perché ad inseguirlo durante la probabile crisi seguita all’assunzione dell’ayahuasca e del veleno di rana per l’asma, secondo le prime ricostruzioni, erano stati gli organizzatori del rito. Ovvero Andrea Gorgi Zuin detto “Zu”, e la compagna Tatiana “Tati” Marchetto: gli organizzatoririunione a pagamento (200 euro) per festeggiare il Sol de Putamayo. Una nuova versione è invece emersa dall’interrogatorio di cinque fra i partecipanti al rito.