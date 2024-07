Alba con il ritmo dei Santa Balera Concerti balli flash mob fino a sera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’ultimo giorno della Notte Rosa in riviera è iniziato al levar del sole. La spiaggia di Gatteo a Mare ha dedicato un grande evento al 70esimo anniversario di Romagna Mia, con un’intera giornata di festa. Alle prime luci del giorno, allo storico Bagno Corrado, si è tenuto un concerto all’di grande suggestione, con protagonisti la Nuova Orchestrae il musicista Moreno il Biondo, un artista che con Casadei ha suonato davvero e per molti anni, contribuendo a scrivere pagine importanti di questo genere musicale che in Romagna ha radici solide e profonde, perchè legate alla gente comune. È una musica che racconta molto, se non tutto, di un popolo da sempre legato alle tradizioni e al folklore, che con il boom del turismo ha saputo però confrontarsi con quelli che qui chiamano "forestieri", e contaminarli con la passione, fatta di musica, amori e sentimenti, da vivere anche sulla spiaggia, a piedi nudi, dove tutti possono ballare liberamente.