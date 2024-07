Via i taser alla Polizia locale Pioggia di critiche dall’opposizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Il primo capoluogo lombardo di provincia ad aver avviato la sperimentazione del, la pistola elettrica per la, ora la sospende. La decisione è stata presa dal neo assessore Rodolfo Faldini e sostenuta dal sindaco Michele Lissia e dai colleghi di Giunta. "Il nostro approccio è più improntato sulla prevenzione che sulla repressione con l’utilizzo di strumenti aggressivi – ha spiegato Faldini –. Abbiamo deciso di sospendere la sperimentazione in attesa di approfondire il grado di preparazione degli agenti ai quali va tutta la mia stima e gratitudine". Immediate learrivate dalle forze politiche che avevano sostenuto l’impiego dele ora sono all’opposizione: "Primo grave errore dell’amministrazione di centrosinistra – hanato Eugenia Marchetti e Daniele Comini, consiglieri comunali della Lega –.