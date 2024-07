Salviamo la Messa in latino | sul Times la lettera di scrittori e vip sulle tracce di Agatha Christie

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Riproponiamo anche noi laaperta apparsa il 3 luglio scorso sul quotidiano britannico, in cui numerose personalità pubbliche hanno lanciato un appello a difesa dellacattolica tradizionale, sulla quale si addensano voci inquietanti di un’imminente “soluzione finale” da parte del Vaticano. Non è la prima volta che succede: già nel 1971 l’indulto emesso da San Paolo VI per la celebrazione dellatridentina in Inghilterra e Galles, arrivò dopo unaanaloga, firmata da numerosi esponenti del mondo della cultura, capeggiati dalla scrittrice(da cui il nome di “indulto di” con cui quel provvedimento è ricordato). Bianca Jagger e vip inglesi in difesa dellainOra a guidare il gruppo è Bianca Jagger, moglie di Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones.