Rogo in un palazzo distrugge il tetto e due appartamenti

(Di domenica 7 luglio 2024) Paura venerdì sera in viale Rimembranze per un incendio. Ilha interessato un condominio di tre piani: circa 200 metri die duenel sotto. Nessun ferito. L’intero stabile è stato fatto evacuare. I vigili del fuoco sono intyervenuti con dieci mezzi oltre al funzionario di guardia. In volo si è levato anche l’elicottero. Le fiamme sono state avvistate anche dai Comuni limitrofi. Da accertare le cause. Le operazioni per spegnere ilsono andate avanti sino a ieri mattina. Son.Ron. .