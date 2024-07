Oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 7 luglio | attenzione al passato per la Bilancia positività per Ariete

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Al mattino, siamo tutti in trepidante attesa per l’diFox, per. Cosa ci riserverà questa, l’parla dipositiva per l’alper la, tira e molla col partner per il Toro. Il segno più fortunato perFox? I nati sotto il segno del Capricorno. Scopriamo insieme tutti gli altri segni per la giornata didiFox per: Cari, questa giornata comincia con il piede giusto, Venere e Marte sono favorevoli e potrai fare grandi cose dal lato sentimentale. È giusto che tu pensi a nuovi progetti, ma dai spazio anche ai sentimenti. Sul lavoro potrebbe nascere una situazione importante e trae domani arriverà sicuramente una buona notizia.