Matrimonio di Massimiliano Carrara | fiori d’arancio per il fratello di Damiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024)in casadi, ha sposato la compagna Anna. Una festa in famiglia per i due fratelli, con una cerimonia che si è svolta in riva al mare, come raccontano le storie su Instagram pubblicate dallo stesso. E’ un momento speciale per il conduttore di Bake Off, che è in attesa con la moglie Chiara di un figlio che nascerà a breve. Entrambi i fratelli sono ormai conosciuti al grande pubblico, non solo. Quanto costa unvip in Toscana? Insieme infatti hanno vinto l’ultima edizione di Pechino Express, il fortunato programma Sky. Una cerimonia semplice ma elegante quella dicon Anna, che si è svolta appunto sulla riva del mare. La cerimonia in particolare si è svolta a due passi dalla battigia in una località di mare.