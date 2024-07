Lucky Red presentato il listino al Ciné N 13 | tutte le novità in arrivo e i titoli-evento

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 7 luglio 2024)Red hail suoalla 13ª edizione di– Giornate estive di Cinema: ecco tutti itra i film applauditi ai Festival, le produzioni italiane e gli eventi con i capolavori del passato In occasione della convention ospitata dalla 13ª edizione di– Giornate estive di Cinema,Red (qui il sito internet ufficiale) hailcon i nuoviine i classici restaurati. A seguire tutti i13MILLER’S GIRL Regia: Jade Halley Bartlett Cast: Jenna Ortega, Martin Freeman MAXXXINE (con Universal) Regia: Ti West Cast: Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Bobby Cannavale, Halsey, Giancarlo Esposito INVELLE Regia: Simone Massi animazione VERMIGLIO Regia: Maura Delpero Cast: Tommaso Ragno, Roberta Rovelli, Giuseppe De Domenico, Carlotta Gamba, Sara Serraiocco LOVE LIES BLEEDING Regia: Rose Glass Cast: Kristen Stewart, Anna Baryshnikov, Dave Franco, Jena Malone LA GRANDE AMBIZIONE Regia: Andrea Segre Cast: Elio Germano, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Paolo Pierobon THE MOST PRECIOUS OF CARGOES Regia: Michel Hazanavicius animazione FATHER, MOTHER, SISTER, BROTHER Regia: Jim Jarmusch Cast: Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver, Tom Waits, Mayim Bialik, Charlotte Rampling Cate BlanchettBETTER MAN Regia: Michael Gracey Cast: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton EMILIA PÉREZ Regia: Jacques Audiard Cast: Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldaña, Adriana Paz, Édgar Ramirez GRAND TOUR Regia: Miguel Gomes Cast: Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate NELLA TANA DEI LUPI 2 Regia: Christian Gudegast Cast: Gerard Butles, 50 Cent, Evin Ahmad Nella tana dei lupi – Gerard ButlerL’AMORE FOLLE Regia: Gilles Lellouche Cast: Adèle Exarchopoulos, François Civil, Malik Frikah, Mallory Wanecque WE LIVE IN TIME Regia: John Crowley Cast: Florence Pugh, Andrew Garfield IL SEME DEL FICO SACRO (Con Bim Distribuzione) Regia: Mohammad Rasoulof Cast: Missagh Zareh, Soheila Golestani, Mahsa Rostami BIRD Regia: Andrea Arnold Cast: Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams CROSSING Regia: Levan Akin Cast: Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanli UNA NOTTE A NEW YORK Regia: Christy Hall Cast: Dakota Johnson, Sean Penn LOONEY TUNES: IL GIORNO CHE ESPLOSE LA TERRA Regia: Peter Browngardt animazione Looney TunesEventi C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA (versione restaurata).