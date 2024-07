LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Bagnaia vince ed è in testa al Mondiale! Martin fuori al penultimo giro

Leggi tutta la notizia su oasport

14.55 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.53approfitterà della pausa per sposarsi il 20 luglio con Domizia. 14.52 Adesso lava (di nuovo) in vacanza. Prossima gara il GP di Gran Bretagna del 4 agosto, durante le Olimpiadi. 14.51 La nuova classifica aggiornata: 1. Francesco(Ducati) 222 2. Jorge(Ducati) 212 3. Marc Marquez (Ducati) 166 4. Enea Bastianini (Ducati) 155 5. Maverick Vinales (Aprilia) 125 6. Pedro Acosta (KTM) 110 7. Brad Binder (KTM) 108 8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 92 9. Aleix Espargarò (Aprilia) 82 10. Alex Marquez (Aprilia) 79 14.50 In classifica generalesi porta in vetta con 222 punti, seguito daa 212, Marc Marquez a 166 e Bastianini a 155.