LIVE – F1 GP Gran Bretagna 2024 | la gara in DIRETTA

(Di domenica 7 luglio 2024) E’ tutto pronto per ilPremio di, dodicesimadel mondialedi F1. Il Circus viene ospitato per la 74esima volta nella storia dal circuito di Silverstone, tappa storica per la categoria. Il weekend diè reso iconico anche dalla presenza di numerosi team impegnati nella propriadi casa, quali Williams, McLaren, Mercedes e Aston Martin. Non mancano poi i piloti inglesi, che ad oggi sono tre: Lewis Hamilton, George Russell e Lando Norris. E’ proprio questo trio ad essere stato protagonista nella giornata di ieri, con Russell che ha conquistato la pole position, seguito dal compagno di squadra e poi dal pilota della McLaren. E’ stata la prima volta nella storia in cui tre piloti britannici hanno ottenuto le prime tre posizioni in griglia nelPremio di casa.