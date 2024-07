Lezione di nuoto a scuola | annega un bambino

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 7 luglio 2024) Undi quarta elementare è mortoto mentre nuotava in una piscina dellainsieme ad altri alunni e insegnanti In molti paesi del mondo, oltre alla semplice pratica dello studio e della diffusione culturale, nelle scuole c’è una particolare attenzione anche all’aspetto pratico. Gli Stati Uniti sono, in questo ambito, un esempio evidente. Qui gli istituti scolastici sono colmi di laboratori e luoghi dove poter mettere in atto quando imparato sui libri. Ma non solo. Questi si dedicano spesso e volentieri anche alle pratiche sportive. Esistono squadre che indossano colori e logo della, in segno di appartenenza, e che portano la squadra in giro per gli Stati, nel tentativo di dargli visibilità e spessore sportivo. Unin piscina (Pixabay) – Notizie.