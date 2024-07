La mia casa è dove appendo il cappello | la rinascita del western nel XXI secolo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 lug – Agli albori della cinematografia un genere più di tutti si impose sugli altri, vuoi per essere all’epoca praticamente contemporaneo, vuoi per il fascino dell’avventura: sto parlando del. Il, un genere classico E mano a mano che passavano i decenni ilclassico si è sempre più consolidato, grazie ad eroi come Tom Mix, John Wayne, James Stewart e Robert Mitchum ed a registi del calibro di John Ford, Howard Hawks, John Sturges e Samuel Fuller. Il Mito della Frontiera esaltava l’orgoglio americano, ma anche il valore dell’amicizia maschile, del senso dell’onore e del coraggio. Quando però negli anni ’60 in tutto il mondo si affermava una gioventù più ribelle, che voleva superare lo stretto conservatorismo dei padri, ecco che ilsembrava finire su un binario morto, fino a che, nel 1964, un presso che sconosciuto regista italiano, servendosi di un attore americano poco noto, diede al filone una nuova inaspettata linfa: stiamo parlando di Sergio Leone e di Clint Eastwood, i quali crearono il cosiddetto Spaghetti, grazie a Per un pugno di dollari.