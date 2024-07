Jorge Martin | La caduta simile a quella di Jerez e del Mugello Ma ho fatto un errore…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)fa Mea Culpa. Si prende la responsabilità il pilota della Ducati Pramac dopo la clamorosaal penultimo giro mentre si trovava in testa al GP della Germania, nona tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP andata in scena sul circuito del Sachsenring. Un errore che ha lasciato l’iberico a zero punti, subendo così il sorpasso di Francesco “Pecco” Bagnaia (oggi vincitore) anche nella classifica piloti, interrompendo una leaderhip durata per nove weekend. Una volta arrivato in zona mista, il madrileno ha analizzato quanto successo, notando una similitudine con le altre cadute già avvenute sia al GP della Spagna che al GP d’Italia: “Difficile accettare unadopo 27 giri in testa con un passo incredibile – ha dettoai microfoni di Sky Sport Italia – Adesso non posso fare molto se non mettere tutto insieme.