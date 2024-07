Il domandone dem in Usa | che fare ora con Biden?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 – Gli elettori del Partito Democratico americano sono ancora scioccati dal dibattito fra Joee Donald Trump, ma forse sono ancora più scioccati dalle speculazioni dei giorni successivi.si ritira o no? L’impressione è che il disastroso duello televisivo con Trump sia diventata l’occasione giusta – il pretesto - per provare a realizzare l’impensabile: sostituire in corsa il presidente degli Stati Uniti d’America che vuole ricandidarsi alle elezioni di novembre. Non è chiaro ancora quale sarà la soluzione definitiva;fin qui è stato convinto di poter battere ancora una volta Trump. L’argomento finora è stato determinante nelle scelte strategiche dei Democratici, comprese quelle dello stesso. New York Times e Cnn hanno scritto e detto che il presidente starebbe valutando il ritiro.