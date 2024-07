I droni per tutelare il territorio intesa tra Comune di San Martino Sannita e Carabinieri Forestali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata di Sabato 6 Luglio, presso la sala consiliare deldi San, si è tenuta la cerimonia di sottoscrizione del Protocollo d’tra l’istituzione comunale ed il Gruppo deidi Benevento, nella persona del Colonnello Pietro Alvino. L’disciplina l’utilizzo di un aeromobile, nello specifico di un drone DJI Mavic 3 Thermal di ultima generazione, acquistato daldi Sanattraverso le risorse derivanti da un finanziamento da parte della Regione Campania e destinate all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile e all’acquisto di mezzi e attrezzature. Il protocollo d’, inoltre, definisce le aree prevalenti di collaborazione tra ile il Gruppo deiForestale, principalmente individuate in varie iniziative per la salvaguardia del, nella promozione di attività di ricerca e approfondimento sulle tematiche ambientali e sull’attuazione dello sviluppo sostenibile; in iniziative divulgative e di sensibilizzazione per la diffusione della cultura ambientale, in particolare in favore dei giovani, e nell’ organizzazione di attività formative reciproche nelle materie di interesse