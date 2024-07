Grande Fratello il nome in lizza | ecco di chi si tratta 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 luglio 2024), c’è uninche potrebbe varcare la porta rossa della Casa,di chi si, la redazione del reality show Sta lavorando senza sosta per stupire i telespettatori presentando un cast di concorrenti super. I casting sono appena iniziati ed infatti la casa di Cinecittà verrà animata anche quest’anno da noti volti del mondo dello spettacolo e persone comuni. VIP e NIP movimenteranno la casa più spiata d’Italia con le loro storie e i loro racconti. Sbarcherà nuovamente in prima serata su Canale 5 che vedrà la conduzione Alfonso Signorini, Riguardo invece l’opinionista e l’inviata social purtroppo al momento non si conoscono maggiori dettagli su chi ricoprirà i due ruoli direttamente in studio. Giuseppe Garibaldi però è stato scelto proprio dal reality come assistente ai casting ed infatti si trova in giro per l’Italia per trovare i giusti e nuovi concorrenti.