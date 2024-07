Giovani Mandelli vuole stupire ancora | Sarà un campionato molto agguerrito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) C’è grande attesa per l’inizio ufficiale della stagione del Modena, ma anche per quello del settorele, soprattutto per quel che riguarda la squadra Primavera, reduce dalla fantastica promozione in Primavera 2. Delche verrà ha parlato l’allenatore, fresco tra l’altro di rinnovo di contratto, Paolo. "Sicuramente ildi Primavera 2di livello superiore rispetto a quello dell’anno scorso. Ci saranno cinque-sei squadre di valore importante che si giocheranno la promozione, diretta o attraverso i playoff, poi le altre più o meno sullo stesso livello.un torneo: al momento, almeno sulla carta, le più attrezzate potrebbero essere il Como, che sta facendo investimenti importanti sulla squadra Primavera, il Parma che da già da alcuni anni sta inseguendo l’obiettivo della promozione, ed anche il Venezia".