Forti e le minacce la versione del detenuto | Non ha usato quelle parole

(Di domenica 7 luglio 2024) Chicoha chiesto a un, recluso come lui nel carcere di Verona, di "mettere a tacere" Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli, rispettivamente direttore e firma del fatto quotidiano? "La notizia è falsa", afferma Andrea Radice, uno degli avvocati dell'ex campione di surf condannato all'ergastolo negli Usa e rientrato in Italia lo scorso maggio. Intervistato proprio dal Fatto, il legale è categorico: "ha ribadito che non è assolutamente vero". E assicura: "Mi ha detto di non aver mai fatto e neanche mai pensato quel che ildice". Farlo interrogare? "Decideremo cosa fare". Emergono inoltre nuovi elementi sulle presunte rivelazioni dal carcere. Il Corriere della sera riporta, domenica 7 luglio, che ila cui si sarebbe rivoltoè un over 70 calabrese, considerato una "figura di spessore criminale" ma non inquadrato nelle cosche.