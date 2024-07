F1 gara GP Gran Bretagna replica in chiaro | orari programma e come seguirla

Leggi tutta la notizia su sportface

La F1 è pronta a correre il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del mondiale 2024. Ad ospitare l'evento è il circuito di Silverstone, dove il Circus fa tappa da settantaquattro anni consecutivi. All'autodromo inglese, non si vive un fine settimana qualunque, con George Russell, Lewis Hamilton e Lando Norris che ieri hanno scritto la storia. Qualificandosi in quest'ordine, sono stati i primi tre piloti inglesi ad aver conquistato le prime tre caselle in occasione del Gran Premio casalingo. Al circuito di Silverstone c'è quindi grande attesa per la gara odierna, che scatterà alle 16:00 italiane di domenica 7 luglio. La corsa sarà visibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, mentre la differita in chiaro è prevista alcune ore più tardi.