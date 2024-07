Bonucci | Blocco Inter? Spalletti poteva fare di più! Una differenza col passato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024)ha fatto parte dell’Italia di Conte, che ben figurò all’Europeo del 2016 nonostante un tasso tecnico non elevato e dell’Italia di Mancini Campione d’Europa nel 2021. L’ex difensore della Juventus,venuto a Cronache di Spogliatoio, spiega latra ilbianconero e quello dell’in Nazionale ESPERTO – Leonardodi Italia se ne intende. Nel 2016, con la Nazionale di Antonio Conte, fece certamente bella figura nonostante l’errore contro la Germania durante la lotteria dei rigori. Poi, nel 2021 con l’Italia di Roberto Mancini contribuì al trionfo finale con prestazioni di qualità ed esperienza. MOTIVAZIONI – Proprio per questo, alla luce della disfatta dell’Italia di Lucianoall’ultimo Europeo, prova ad analizzare cosa non è andato per il verso giusto e come mai ilnon ha funzionato come quello della Juventus.