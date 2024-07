Amiche travolte e uccise dal trattore Omissione di soccorso 2 condanne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024)da unmentre erano sdraiate e assopite in un campo di mais, dopo un festino a base di alcol e droga. Per la morte, risalente a tre anni fa, di due marocchine di 28 e 31 anni sono ora arrivate duea carico, rispettivamente, di un amico e un’amica delle giovani donne, lasciate sole e agonizzanti, senza che venissero allertarti i soccorsi. Il tribunale di Lodi ha condannato perdidue delle quattro persone che avevano passato la notte tra l’1 e il 2 luglio 2021 in un campo di mais di San Giuliano assieme ad Hanan Nekhla, 31 anni, e Sara El Jaafari, 28, residenti a Milano, morte dopo essere state investite da unche spargeva pesticidi nella coltivazione. Un marocchino di 37 anni, pregiudicato, è stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione; una romena di 25 anni a un anno, con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di un risarcimento di 5mila euro a favore dei genitori di El Jaafari, l’unica che secondo il consulente medico legale della Procura di Lodi era sopravvissuta per diverse decine di minuti all’investimento.