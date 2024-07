Aggredisce un passante poi si nasconde sotto un’auto e colpisce i carabinieri 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl bilancio dei controlli dei Carabinieri della Compagnia Centro ha l’aria di un bollettino di guerra. Questa notte, la zona universitaria, i quartieri San Giuseppe e il centro storico sono stati illuminati dai lampeggianti blu elettrico delle gazzelle e presidiati da decine di militari. E’ in via Mezzocannone che la ruota dei controlli registra il primo risultato. La movida affolla le stradine attorno all’università Federico II per qualcuno l’alcol ha già alzato la temperatura. C’è un 21enne marocchino armato che grida in strada. Senza alcun motivo apparente picchia unma non riesce a continuare perché i militari sono nella stradina parallela. Così fugge. I carabinieri lo troveranno stesoad una macchina parcheggiata, evidentemente alterato dal consumo di alcol e droghe.