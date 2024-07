Zielinski è perfetto per l’Inter | un giorno sembra De Bruyne un altro non becca palla

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) C’è l’ufficialità di Piotral. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Noi qui vorremmo fornire agli interisti un foglietto di avvertenze, un bugiardino diil centrocampista classe 1994 che gli interisti (e forse lo stesso Inzaghi) considera il sostituto ideale, l’alter ego, di Mkhitaryan. I due sono la perfetta copia dell’altra. Corsa? Poca, quasi inesistente. Tecnica? Tanta. Voglia? Si, ma niente di serio. Calciatori che decidono loro quando giocare e mettere i compagni davanti la porta. Ecco,– cui noi a Napoli saremo sempre grati – èper, soprattutto per la pazza Inter. Quella definizione che Conte non tollerava. Il talento del polacco è ormai noto. Una tecnica sopraffina, da rimanere a bocca aperta, che però si accende come quei lumi collegati con un filo difettoso: quando vogliono loro.