Vis Stellone fino al 2028 obiettivo Antolini

(Di sabato 6 luglio 2024) La Vis fa sul serio. Programma il suo percorso in tempi medio-lunghi per dare la possibilità a un tecnico importante comedi potere centrare gli obiettivi. Si spiega così il prolungamento del contratto con l’ex allenatore del Frosinone,al 30 giugno. Assieme a lui firmanoall’allenatore in seconda Andrea Gennari e il match analyst Carmelo Merenda. Il nuovo preparatore dei portieri è invece Luca Gentili con un bagaglio di esperienza di oltre 10 anni. E’ stato infatti alla Nocerina e quindi a Latina, Maceratese e Perugia. E’ stato anche collaboratore tecnico al Sassuolo prima di trasferirsi a Benevento e in seguito a Empoli. Dal 2021 al 2024 ha ricoperto il ruolo di allenatore dei portieri e responsabile dell’intera area del Matelica prima, e dell’Ancona poi.