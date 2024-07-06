Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 11:30 (Di sabato 6 luglio 2024) Viabilità 6 LUGLIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO TRA ANSE DEL TEVERE E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA MALAGROTTA A PALIDIRO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 6 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA MALAGROTTA A PALIDIRO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 09:30 - DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. CHIUSURE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VARIE VIE IN BASE ALL’AFFLUSSO DEI PARTECIAMENTI. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA DEL NODO A24 TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE IN TANGEZIALE IN DIREZIONE FORO ITALICO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PONTINA RALLETNAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER GLI EVENTI SEGNALIAMO QUESTA SERA ALLE 21 NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO, CONCERTO DI NICCOLÒ FABI, MAX GAZZÈ E DANIELE SILVESTRI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 08:30 - DEVIAZIONI E LIMITAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS E SOSPESA LA FERMATA CIRCO MASSIMO DELLA METRO B IN CHIUSURA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, DALLE 21 DI OGGI ALLE 21 DI DOMANI. PREVISTA PARTECIPAZIONE DI MIGLIAIA DI SPETTATORI. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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