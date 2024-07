Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2024)6 LUGLIOORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLAFIUMICINO TRA ANSE DEL TEVERE E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTELNO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA MALAGROTTA A PALIDIRO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.