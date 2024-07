Un incontro inaspettato Il ritorno di un amore passato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Vichi Camminando si voltò a guardare l’uomo che era seduto al tavolo con lei Brutto, mormorò, ma poi pensò: no, è bello, accidenti a lui. Però queste cose non contavano nulla, le domande vere erano altre. Varcò la soglia della toilette con un labbro tra i denti, entrando nell’antibagno, dove c’era un grande lavandino. Aprì l’acqua e cominciò lentamente a lavarsi le mani. Dopo un paio di minuti la porta del bagno si aprì Quando Daniela si trovò davanti Mauro fece un piccolo scatto all’indietro. Rimasero immobili, uno di fronte all’altra. "Ciao" disse lui, tentando di sorridere. "Ciao" disse lei, senza sorridere. "Come stai?" "E tu?" disse lei. "Dipende". "Sempre ambiguo" disse Daniela, abbozzando finalmente un sorriso. "È il tuo fidanzato?" chiese Mauro, accennando al brutto che in realtà era bello.