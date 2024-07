Ubriaco al volante investe e uccide una 27enne a passeggio con le nipotine | arrestato per omicidio stradale sotto choc le bimbe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Una tranquilla passeggiata serale si è trasformata in tragedia a Camposano, nel napoletano, dove una donna di 27 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un automobilista. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì 5 luglio in via Croce San Nicola. La vittima stava passeggiando insieme alle sue duedi 10 e 7 anni quando una Suzuki Splash, guidata da un 26enne, l’ha travolta in pieno. L’impatto è stato violentissimo: la donna è stata sbalzata oltre un muro di un metro e mezzo, morendo sul colpo. Miracolosamente, le due bambine sono rimaste illese, ma sono state soccorse in stato di shock. Il conducente della Suzuki si è fermato dopo l’impatto. I carabinieri della compagnia di Nola, giunti sul posto, lo hannoposto all’alcoltest, che ha rilevato un tasso alcolemico di 1,7 g/l, ben oltre il limite consentito.