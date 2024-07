Rafa Marin al Napoli slitta il possibile arrivo | le ultime sullo spagnolo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) C’è grande curiosità circa il difensore, giocatore che arriva dal Real Madrid. Il centrale può essere tra le sorprese in casa. Ildi Antonio Conte è una delle squadre più attive di questo calciomercato. L’ingaggio del tecnico pugliese testimonia quanto De Laurentiis voglia rilanciare il progetto azzurro e – dopo un’annata difficile – vuole tornare in Europa da protagonista. Il mercato avrà un ruolo principale e il neo ds Giovanni Manna è al lavoro senza sosta. Il dirigente – su consiglio di Antonio Conte e visto le difficoltà dell’ultima stagione – ha individuato nella difesa il reparto più da rinforzare e ilsta chiudendo diversi colpi in questa parte di campo: il nome più atteso è senza dubbio Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale italiana che potrebbe sbarcare in azzurro per circa 38 milioni di euro.