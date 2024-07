Pagnoni bis ecco il primo consiglio Grandi e Cirelli nella nuova giunta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Prenderà il via ufficialmente l’11 luglio, il secondo mandato alla guida del Comune di Copparo per il riconfermato sindaco Fabrizio. In quella data, dalle 9.30, è stata fissato ilcomunale della legislatura che si terrà tra i banchi della sala consiliare del Municipio. Nel corso della seduta si procederà alla convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, quindi si terrà il giuramento delcittadino e l’elezione del presidente e del vice presidente delComunale. A seguire, si procederà con la comunicazione della composizione dellacomunale, con la costituzione dei gruppi consiliari e dei rispettivi capigruppo, con la nomina della commissione elettorale comunale e della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e con l’elezione dei rappresentanti del Comune neldell’Unione "Terre e Fiumi".