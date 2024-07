Novità tra AEK Atene e Correa i greci delineano una strada

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Nuove prospettive di mercato si aprono per Joaquin, attaccante dell’Inter. Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito all’Olympique Marsiglia. MOVIMENTI – Nuove prospettive di mercato si aprono per Joaquin, attaccante dell’Inter. Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito all’Olympique Marsiglia,è ora nel mirino dell’AEK. Il club greco, sotto la guida dell’allenatore Almeyda, ha iniziato i primi contatti per portare l’argentino ina. ULTIMA STAGIONE – Durante la stagione passata, Joaquinha disputato 19 partite tra Ligue 1 e coppe con il Marsiglia, senza però riuscire a segnare né a fornire assist. La mancata qualificazione del Marsiglia alla Champions League ha inoltre impedito che scattasse l’obbligo di riscatto per l’attaccante, rendendo così necessario il suo ritorno all’Inter.