Mario Hermoso non unico nome per l’Inter | la Top-10 svincolati

(Di sabato 6 luglio 2024) Si torna a parlare diin ottica Inter ma la lista deglidi lusso non si apre e chiude con il difensore spagnolo. La rosa nerazzurra è solo numericamente al completo. Per il resto, è sempre possibile migliorla con i profili mancanti. Ecco la Top-10 delle occasioni MILANO – Il classe ’95 spagnolonon è l’svincolato che fa gola in Italia e in Europa. L’ex difensore dell’Atletico Madrid è conteso dai top club italiani. Ma è anche sulla lista di diverse società straniere.è una delle opzioni per completare la difesa delcon un profilo mancino. Un po’ centrale difensivo, un po’ terzino sinistro.può essere il braccetto sinistro mancante. Il vice di Alessandro Bastoni nel ruolo di terzo mancino.