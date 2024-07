LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | parte la Sprint Race Martin favorito Bagnaia ci prova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DINZA 14.41 Pilota con più vittorie: Marc MARQUEZ (8) Lo spagnolo ha trionfato ininterrottamente dal 2013 al 2021, firmando otto successi consecutivi (nel 2020 non si è corso a causa della pandemia). Oggi però partirà 13°. 14.39 Il tortuoso autodromo edificato nel cuore dell’Europa ospiterà il proprio 38° GP iridato. Ai dodici Gran Premi diEst tenutisi fra il 1961 e il 1972 vanno aggiunti tutti i Gran Premi didal 1998 in poi. 14.38 È capitato di avere anche due GP contemporaneamente in terra teutonica. Quello diOvest e quello diEst! Il primo è stato decisamente più presente rispetto al secondo, ma il Sachsenring si trova proprio in Sassonia, dunque in una regione che apneva all’oggi defunta DDR.