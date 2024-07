Famiglia ebrea prenota un B&B la risposta è raggelante | Potete stare nel forno a gas

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 luglio 2024) Unaisraeliana della città di Nes Ziona, composta da 5 persone, desiderava trascorrere qualche giorno al fresco nell’incantevole scenario delle Dolomiti. Il padre avrebbe quindi chiesto ad un bed & breakfast a San Vito di Cadore di poter alloggiare nella struttura per qualche giorno. Ladel titolare lo ha letteralmente scioccato, in quanto gli ha proposto di “nela gas”. Il padre ha raccontato la bruttissima vicenda a Ynet, autorevole sito israeliano, con queste parole: “Siamo scioccati, viaggio molto e siamo sempre stati ospiti puliti e ordinati. Sembra che l’odio verso di noi a causa della nostra identità israeliana stia ancora una volta affiorando”. La testimonianza choc dellaisraeliana Ma come sono andate esattamente le cose? Secondo quanto raccontato dal sito Ynet, lo stesso titolare della struttura ricettiva avrebbe annullato lazione della, lasciando un commento in ebraico, forse con l’aiuto di un traduttore automatico, che richiamava per l’appunto ai lager nazisti.