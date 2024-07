Euro 2024 una brutta Inghilterra vola in semifinale | la Svizzera beffata ai rigori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) La partita alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf ha regalato poco spettacolo e poca intensità.si sono affrontate nel match dei quarti di finale die la gara è stata molto equilibrata fino al 120?. La qualificazione, infatti, si è decisa ai calci di rigore, a favore dell’. La compagine di Southgate continua a confermarsi una delle delusioni più grandi della competizioni per qualità di gioco e occasioni da gol create. Il Ct inglese non è stato in grado di sfruttare le caratteristiche dei vari Foden, Bellingham e Saka. Laè una squadra molto compatta e ha confermato l’ottima prestazione contro l’Italia. La gara si sblocca al 75? grazie ad un gol di Embolo, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa inglese.