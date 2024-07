Correggio furto del fondo cassa al DiTutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)(Reggio Emilia), 6 luglio 2024 - Ennesimoin un negozio di. Ieri sera, sul tardi, gli operatori di un istituto di vigilanza, nell’effettuare il periodico controllo, ha scoperto l’intrusione che era avvenuta ai danni del market Di Tutto, situato in via Carpi, alle porte del centro correggese. Sono stati chiamati sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti, insieme ai responsabile dell’esercizio commerciale. E’ stato appurato che poco prima ignoti avevano forzato una porta di accesso all’edificio, per poi puntare al denaro contenuto nel registratore di, per un valore di alcune centinaia di euro. Si sta verificando se siano stati portati via anche altri oggetti e materiale dal negozio. In corso di quantificazione l’ammontare dei danni complessivo.