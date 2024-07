Beautiful trame dal 7 al 13 luglio 2024 | una relazione segreta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 6 luglio 2024) Nelle nuove puntatedal 7 al 13Sheila Carter e Deacon Sharpe riprenderanno a frequentarsi. Intanto, Hope continuerà a soffrire per la decisione di Douglas di lasciare lei e Liam per trasferirsi a casa di Steffy e Finn. La giovane Forrester sarà in apprensione per la Logan in quanto dovrà anche annunciarle che la “Hope For The Future” rischia di essere chiusa in quanto è in perdita. Finn, invece, potrebbe diventare primario in ospedale, ma confesserà a Li di avere paura che il nuovo incarico potrebbe allontanarlo dalla famiglia. Poco dopo, Eric e Steffy festeggeranno Carter per i suoi dieci anni di servizio nell'azienda, mentre la Forrester dirà a Hope che la sua linea sta per essere sospesa. La figlia di Ridge spiegherà alla Logan che le vendite vanno male da quando Thomas ha lasciato il suo lavoro.